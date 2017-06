Macchie In Rilievo Sulla Pelle

Macchie in rilievo, bozzi, protuberanze ed escrescenze più o meno pronunciate e comunque presenti sulla pelle possono derivare da una serie di patologie, benigne o meno, ma nella maggior parte dei casi sono innocue. Tuttavia anche un’infezione, una reazione allergica, una condizione ereditaria, o addirittura il cancro della pelle possono causare alcune macchie sollevate, quindi è necessario prestare attenzione. Le macchie possono variare a seconda della causa e possono essere dello stesso colore della pelle o più chiare; possono essere pruriginose o meno, grandi o piccole, multiple o singole. Alcune sono più dure, mentre altre sono morbide e mobili. La maggior parte non ha bisogno di un trattamento, a meno che la pelle in rilievo non crei disagio. Se siete preoccupati per eventuali cambiamenti nella vostra pelle, dovreste consultare il medico.

Ci sono diverse patologie che possono causare macchie sulla vostra pelle. Le cause più comuni sono innocue e non richiedono cure mediche se non ci si sente a disagio.

1. Le cisti sono escrescenze che si sviluppano sotto la pelle. Si sente come una piccola palla e possono essere spostate leggermente.

2. Gli angiomi sono i vasi sanguigni che si raccolgono e creano un rilievo, una macchia rossastra sotto la pelle.

3. La cheratosi seborroica consiste in macchie circolari sulla pelle e più spesso nella mezza età. Può essere del colore della pelle, oppure di color marrone o nero.

4. I nei sono macchie piatte o in rilievo sulla pelle, di solito sono benigni e vanno dal colore naturale dell’epidermide al marrone scuro.

5. L’acne provoca macchie della pelle che possono variare da molto piccole a grandi e dolorose; sono solitamente accompagnate da arrossamento e gonfiore.

6. I lipomi sono grumi di tessuto adiposo sotto la pelle e sono spesso indolori.

7. I calli o i duroni, di solito sui piedi, sono aree ruvide e ispessite della pelle.

8. L’eczema allergico è una reazione allergica della pelle che produce arrossamento, prurito e irritazione.

9. La psoriasi è una malattia della pelle che produce chiazze rosse, squamose e infiammate sulla pelle, che possono essere pruriginose.

10. I cheloidi sono escrescenze lisce, in rilievo, che si formano intorno alle ferite.

11. La cheratosi pilare è una condizione della pelle caratterizzata dalla crescita eccessiva di una proteina chiamata cheratina, che provoca piccole protuberanze intorno ai follicoli dei peli sul corpo.

12. Le appendici cutanee sono piccoli lembi carnosi di pelle. Di solito crescono sul collo o sotto le ascelle.

13. Il mollusco contagioso consiste in macchie nella zona inguinale, che di solito sono piccole e di colore naturale. Derivano dalle malattie sessualmente trasmissibili, ma di solito scompaiono dopo un paio di anni.

14. Le verruche sono causate da un virus, sono macchie grezze e in rilievo, di solito sulle mani e sui piedi.

15. L’herpes labiale consiste in macchie intorno alla bocca, che sono causate dal virus dell’herpes.

16. Foruncoli infettati dei follicoli dei peli, non sono pericolosi ma spesso richiedono un trattamento per guarire.

17. Le punture di insetti, che portano spesso prurito e gonfiore. Possono anche causare dolore.

Meno comunemente, le macchie in rilievo sulla pelle sono causate da patologie che richiedono un trattamento. Alcune infezioni batteriche e virali le possono provocare e potranno solo peggiorare senza una diagnosi e un trattamento idoneo. Ad esempio:

• stafilococco aureo;

• varicella;

• scabbia;

• scarlattina;

• herpes genitale;

• sifilide;

• verruche genitali.

Un altro tipo di macchia sollevata che deve preoccuparci è quella causata dal cancro della pelle. Ci sono diversi tipi di cancro della pelle e richiede un trattamento specifico.

1. Il carcinoma baso-cellulare compare sulla pelle esposta al sole e produce dolore e sanguinamento nelle prime fasi. Le macchie associate possono essere scolorite, lucide, o simili a cicatrici.

2. La cheratosi attinica è una formazione precancerosa che compare come una macchia squamosa o simile ad una crosta, sulla pelle. È più probabile sentirla che vederla.

3. Il carcinoma a cellule squamose è un tipo di cancro della pelle che spesso inizia come cheratosi attinica. Può ricordare una crosta, è di colore rosa e cresce sopra la pelle.

4. Il melanoma è il tipo più grave di cancro della pelle e comincia come un neo atipico. I nei cancerosi sono spesso asimmetrici, di vari colori, di grandi dimensioni e hanno i bordi irregolari.

Il trattamento per le macchie in rilievo sulla pelle dipende fortemente dalla causa che le ha scatenate. Nella maggior parte dei casi non avrete bisogno di alcun trattamento, ma dovete comunque consultare il medico se vi sentite a disagio, se non conoscete la causa o se sospettate si possa trattare di cancro della pelle o di un’infezione. Le macchie rialzate della pelle innocue possono comunque essere rimosse per ragioni estetiche: per esempio, il dermatologo può congelare le verruche cutanee per rimuoverle; si possono rimuovere chirurgicamente anche cisti o lipomi. Altre macchie, che danno prurito o irritazione, possono essere trattate con unguenti e pomate.

Se le vostre macchie sono causate da un’infezione, il medico vi consiglierà un piano di trattamento adeguato. Per una infezione batterica, come lo stafilococco o la sifilide, potrebbe essere necessario un ciclo di antibiotici. Alcune infezioni virali non possono essere curate, come l’herpes. Tuttavia, il medico può dare farmaci per trattare i sintomi.

Per eventuali macchie sospette d’essere cancro, il medico eseguirà un esame fisico ed estrarrà un campione per una biopsia. La biopsia può mostrare se si tratta di macchie cancerose o precancerose. Se sono solo precancerose, il medico molto probabilmente le rimuoverà completamente e vi terrà sotto controllo nel tempo.

Osservazione a lungo termine delle macchie in rilievo

Le prospettive a lungo termine sono eccellenti. La maggior parte delle macchie sono causate da condizioni benigne, spesso temporanee. Nel caso di un’infezione, il trattamento è chiaro e si occupa efficacemente dei sintomi. Se si diagnostica un cancro precoce, la vostra prognosi sarà buona grazie al trattamento, ma richiederà delle visite di controllo per essere sicuri che non si ripresenti. Le prospettive di guarigione per le forme più avanzate di cancro, invece, variano per ogni singola situazione.

