Viola Dante nasce il 04 Novembre del 1985.

La sua formazione è prettamente scientifica ed è stata coronata con tanto di laurea in farmacia presso l’Università Degli Studi Di Palermo.

Sì, sono quindi una farmacista. Ho studiato presso l’Università degli Studi di Palermo dal 2003 al 2008. Poi è arrivata la laurea: 110/110 e Lode. Il percorso di studi è andato benissimo ed ho preso tutto quello che potevo dai professori, ma oggigiorno sarebbe riduttivo descrivermi come una professionista del farmaco e della salute. Potrei piuttosto definirmi una farmacista blogger. Amo quello che faccio. Ed ancor di più amo offrire delle soluzioni che migliorino la salute degli italiani ormai vittima di bieche mistificazioni anche in questo campo.

Spero di riuscire a trasmettervi la mia smisurata passione per la galenica e per la preparazione di rimedi naturali.

E’ possibile seguirmi sui social?

Sì, è possibile seguirmi sui social, sebbene io preferisca comunicare con voi attraverso la newsletter. Questo perchè negli ultimi tempi facebook & Co. pretendono un obolo dagli editori per raggiungere i loro fan.

I canali di iscrizione sono: