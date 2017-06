Puntini Rossi Sulla Pelle: Quali Sono Le Cause?

Help – aiuto! Lascia un commento . »L'articolo è troppo lungo o hai bisogno SUBITO d'aiuto? Clicca qui: ti aiuterò personalmente il prima possibile – Dott.ssa Viola Dante =)

Alcune delle cause possono essere gravi, ma di solito i puntini rossi sulla pelle non significano cancro. È necessario capire cosa è normale e cosa no per la nostra pelle, in modo da sapere se bisogna consultare immediatamente un medico o se non c’è da preoccuparsi. Joshua L. Fox, direttore e medico fondatore di Advanced Dermatology, spiega quali sono le cause dei punti rossi sulla pelle; ce ne sono tante, tra le quali il cancro. Inoltre sono causati da varie condizioni cutanee. Ecco una lista delle più comuni:

– colpi rossi, a volte pieni di pus, su viso, schiena e petto: acne;

– foruncoli rossastri: reazione allergica, dermatite irritante o allergica da contatto, herpes, malaria, eruzione cutanea dovuta al caldo;

– protuberanze rossastre e pruriginose a forma di cupola: punture di insetti;

– piccoli o grandi punti rossi o macchie simile a un livido che appaiono dopo l’assunzione di un farmaco: porpora allergica;

– macchie rosse in rilievo simili ad una fragola: emangioni (detti anche angiomi). Nonostante il nome spaventoso, sono innocui.

Altre cause:

– macchie rossastre intorno a guance, mento, fronte e naso: rosacea;

– eruzione cutanea rossa e pruriginosa nella zona inguinale: prurito del fantino, infezione fungina, dermatite da pannolino nei neonati;

– eruzione cutanea rosso e leggermente pruriginosa su petto e addome: pitiriasi rosea;

– macchie sparse rosse e rosa dopo che il paziente è stato all’intemperie: infezione virale.

Quando le macchie sono sintomo di cancro alla pelle?

– Escrescenze insolite, rosse e squamose, su labbra, mento o in ogni parte del viso: carcinoma basocellulare squamoso;

– macchie rossastre, irregolari nella forma e nel colore: amelanoticmelanoma;

– macchie in rilievo che possono essere rossastre, violacee, scure o nere: sarcoma di Kaposi;

– raramente un cancro alla pelle si presenta come mollusco contagioso.

Se non sei sicuro della causa dei tuoi punti rossi, consulta subito un dermatologo. Il cancro alla pelle ha bisogno di essere trattato immediatamente. Per stare al sicuro, è necessaria una visita dermatologica una volta l’anno.

