Dolore Al Collo: Le 26 Possibili Patologie

Il collo (rachide cervicale) è costituito da vertebre che si estendono a partire dal cranio. I dischi cervicali assorbono gli urti tra le ossa che, insieme a legamenti e muscoli del collo, servono a sostenere la testa e consentono il movimento. Qualsiasi anomalia, infiammazione o lesione può causare dolore al collo o rigidità. Molte persone provano questi fastidi e, in molti casi, è a causa di una cattiva postura, normale usura, o scorretto utilizzo. A volte, il dolore al collo è causato da lesioni da caduta, sport da contatto, o colpo di frusta. Di solito il dolore al collo non è una condizione grave e i sintomi possono essere alleviati nel giro di pochi giorni ma, in alcuni casi, esso può indicare gravi lesioni o malattie e richiedere l’intervento di un medico. Se il dolore al collo continua per più di una settimana, è grave, o è accompagnato da altri sintomi, è necessario consultare immediatamente uno specialista.

Cause di dolore al collo o torcicollo

Tensione muscolare

Di solito a causa di attività e comportamenti, quali:

1. cattiva postura;

2. attività lavorative ad una scrivania per troppo tempo senza cambiare posizione;

3. stare a letto con il collo in una brutta posizione;

4. strappi al collo durante l’attività fisica.

Ferita

Il collo è particolarmente vulnerabile, soprattutto in caso di cadute, incidenti d’auto e sport, dove i muscoli e legamenti del collo sono costretti a muoversi fuori del loro stato di normalità. Se il collo è slogato o fratturato, il midollo spinale può venire danneggiato. Dolori al collo dovuti all’improvviso movimento della testa sono comunemente chiamati “colpo di frusta”.

Malattie e patologie

L’artrite provoca dolore, gonfiore delle articolazioni e speroni ossei. Quando questi si verificano nella zona del collo, possono provocare dolore.

L’osteoporosi indebolisce le ossa e può causare piccole fratture.

La fibromialgia è una condizione che causa dolori muscolari in tutto il corpo.

Con l’età, i dischi cervicali possono degenerare (spondilosi), restringendo lo spazio tra le vertebre: quando un disco è sporgente, potrebbe aggiungere pressione, questa patologia viene chiamata ernia del disco cervicale.

La stenosi spinale si verifica quando la colonna vertebrale si restringe e provoca pressione sul midollo spinale. Questo può essere dovuto ad infiammazione a lungo termine causata da artrite o altri motivi.

I sintomi dell’attacco di cuore sono:

1. mancanza di respiro;

2. sudorazione;

3. nausea;

4. vomito;

5. dolore a braccio, mandibola, o dolore al collo.

Se il vostro collo fa male e ci sono altri sintomi di attacco di cuore, chiamare l’assistenza medica immediatamente.

La meningite è un’infiammazione del tessuto sottile che circonda il cervello e il midollo spinale ed è accompagnata da torcicollo con febbre e forte mal di testa. La meningite può essere mortale ed è un’emergenza medica. Se si hanno questi sintomi, è necessario rivolgersi immediatamente all’assistenza medica.

In rari casi, la rigidità del collo o il dolore sono causati da anomalie congenite, oltre ad infezioni, ascessi, tumori, o cancro della colonna vertebrale.

Come lenire il dolore al collo – rimedi casalinghi

Se si soffre di dolore al collo o rigidità, questi semplici suggerimenti possono contribuire ad alleviarlo.

1. Applicare ghiaccio per i primi giorni. Dopodiché, applicare calore con una apposita strumentazione elettrica, impacchi caldi o docce calde.

2. Assumere antidolorifici da banco, come l’ibuprofene o il paracetamolo.

3. Fare un paio di giorni di pausa dallo sport, oppure da attività che aggravano i sintomi e dal sollevamento di carichi pesanti. Riprendere la normale attività lentamente.

4. Esercitarsi ogni giorno. Allungare lentamente la testa con movimenti da lato a lato e su e giù.

5. Ricordarsi di assumere una corretta postura.

6. Evitare di telefonare tenendo il telefono tra il collo e la spalla.

7. Cambiare spesso posizione. Non stare in piedi o seduti in una posizione per troppo tempo.

8. Fare un massaggio al collo delicato.

9. Utilizzare uno speciale cuscino per dormire.

10. Non utilizzare un collare senza essersi consultati con il medico. Se non utilizzati correttamente, possono effettivamente peggiorare il problema.

Quando rivolgersi al medico

Se i sintomi persistono per più di una settimana, consultare il proprio medico. Si dovrebbe interpellare uno specialista anche in questi casi:

1. grave dolore al collo senza causa apparente;

2. presenza di un nodulo nel collo;

3. febbre;

4. mal di testa;

5. gonfiore delle ghiandole;

6. nausea e vomito;

7. problemi di deglutizione o problemi di respirazione;

8. debolezza;

9. intorpidimento e formicolio;

10. dolore che si irradia giù per le braccia o per le gambe;

11. incapacità di muovere le braccia o le mani;

12. incapacità di toccare il petto con il mento;

13. problemi della vescica o dell’intestino.

Se siete stati coinvolti in un incidente o una caduta, e il collo fa male, dovete rivolgervi immediatamente ad un medico.

Come trattare il dolore al collo

Il medico eseguirà un esame fisico e si informerà sulla vostra storia medica completa. Siate pronti a fornire informazioni specifiche circa i sintomi, le prescrizioni mediche e i farmaci da banco assunti (compresi gli integratori), oltre a lesioni recenti o incidenti, anche se non sembrano collegati.

Il trattamento per il dolore al collo dipenderà dalla diagnosi. I test per determinare la causa del dolore al collo possono includere:

1. esami del sangue;

2. radiografia;

3. tomografia computerizzata (TC);

4. risonanza magnetica (MRI);

5. elettromiografia (un test che verifica la salute dei muscoli e dei nervi che controllano i muscoli);

6. puntura lombare (rachicentesi).

A seconda dei risultati di questi test, il medico può fare riferimento ad uno specialista. Il trattamento per il dolore al collo può includere:

1. terapia del ghiaccio e del calore;

2. esercizio, stretching, terapia fisica;

3. farmaci per il dolore;

4. iniezioni di corticosteroidi;

5. miorilassanti;

6. collare al collo;

7. trazione;

8. antibiotici (se c’è infezione);

9. cure ospedaliere (se meningite o attacco di cuore possono essere la causa);

10. chirurgia (raramente).

Le terapie alternative includono agopuntura, chiropratica, massaggi e stimolazione nervosa elettrica transcutanea (TENS). Assicurarsi di scegliere un professionista o uno studio certificato, quando si utilizzano questi metodi.

Le 26 patologie collegate al dolore al collo

