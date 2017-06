Check Up Salute, È Ora Di Una Revisione Completa Del Nostro Corpo?

Help – aiuto! Lascia un commento . »L'articolo è troppo lungo o hai bisogno SUBITO d'aiuto? Clicca qui: ti aiuterò personalmente il prima possibile – Dott.ssa Viola Dante =)

Avete una macchina – o una caldaia in casa? Se l’avete usata regolarmente per anni senza una manutenzione regolare, non sarebbe una sorpresa se si rompesse all’improvviso. Lo stesso vale per quella macchina sorprendentemente ben progettata che è il corpo umano.

Quando si è giovani e spensierati, la maggior parte delle persone non si preoccupa della propria salute e raramente sviluppa più di un raffreddore o un dolore occasionale. Col passare degli anni, però, le condizioni come l’osteoartrite, che provoca dolori a ginocchia, fianchi e mani, diventano più comuni. Lo stesso succede per i problemi cardiaci – e la maggior parte delle persone non sa di avere un problema fino a quando non subisce un attacco di cuore potenzialmente fatale.

Ecco perché i controlli periodici della propria salute sono così importanti. Essi possono calcolare i fattori di rischio (come la pressione e il colesterolo alti) e garantire un adeguato trattamento, per ridurre il rischio di sviluppare una malattia grave. È stato sorprendentemente efficace – abbiamo più che dimezzato i tassi di mortalità da infarto e ictus in Italia in soli 20 anni. Fate un controllo generale al più presto, il vostro corpo ve ne sarà grato.

Quali controlli e quando?

Proprio come con i problemi cardiaci, lo screening per alcuni tipi di cancro può salvare la vita individuando i primi sintomi e permettendo di intervenire tempestivamente con un adeguato trattamento.

Lo screening per il cancro intestinale viene offerto in Inghilterra nella privacy della propria casa ogni due anni nell’arco di età 60-74 anni; tra i 60 e i 74 anni in Irlanda del Nord e tra 50 e 74 anni in Galles e in Scozia. E in Italia?

Ogni donna è invitata a sottoporsi allo screening per il cancro al seno ogni tre anni a partire dall’età di 50-70 anni. In alcune regioni del Regno Unito è possibile sottoporsi a screening anche in età superiore ai 70 anni contattando le unità sanitarie locali.

Per lo screening del cancro cervicale si utilizza il pap test. In Inghilterra, Irlanda del Nord e Galles, le donne dai 25 ai 49 anni di età ricevono un invito ogni tre anni, e quelle tra i 50 e 64 anni ogni 5 anni; in Scozia, lo screening viene fatto ogni tre anni per tutte le donne dai 20 ai 60 anni. E in Italia?

L’aorta è il vaso sanguigno più grande del corpo, e trasporta il sangue in uscita dal cuore ad alta pressione. Se nell’aorta si forma un “palloncino”, che viene definito ‘aneurisma‘, c’è il rischio che esso si rompa. Condizione che può essere fatale. Tutti gli uomini nel Regno Unito dovrebbero eseguire uno screening per aneurisma dell’aorta addominale sottoponendosi ad un test ad ultrasuoni indolore, a partire dall’età di 65 anni.

Si può eseguire lo screening anche oltre i 65 anni, se non è stato eseguito prima – dato che l’aneurisma aortico addominale è molto più comune negli uomini che nelle donne, solo gli uomini sono ammessi a questo screening preventivo.

Tutti questi test sono altamente suggeriti!

Problemi di cuore? Fate un controllo!

Anche se non è possibile misurare la pressione sanguigna o il colesterolo senza un’apposita macchina, è possibile controllare il proprio polso. La fibrillazione atriale o FA è il problema cardiaco più comune, colpisce più di un milione di persone e, se non viene adeguatamente trattata, aumenta il rischio di ictus. In caso di palpitazioni, in particolare unite a stanchezza, vertigini o mancanza di respiro, consultare subito un medico. Sarebbe inoltre opportuno, man mano che si invecchia, prendere l’abitudine di controllare il proprio polso di tanto in tanto. Se il battito è molto irregolare, consultare il medico.

Fare un controllo generale – come?

Nel Regno Unito tutti hanno il diritto ad un controllo sanitario gratuito ogni cinque anni a partire dall’età di 40 anni. Essi vengono eseguiti da medici chirurghi, alcuni dei quali gestiscono una clinica specializzata in controlli di routine. Anche alcune farmacie offrono un servizio simile. E in Italia?

Prendetevi cura di voi, uomini – come va li giù?

La ghiandola prostatica alla base del membro diventa naturalmente più grande con l’età. Ciò può causare problemi vari – il bisogno di urinare spesso (anche di notte); necessità di correre in bagno, ma dover aspettare molto tempo prima che il flusso di urina esca; o avere un flusso di urina molto scarso. Questi possono essere i segni di cancro alla prostata, ma solitamente la causa è molto meno grave. Invitate il vostro uomo a fare un controllo medico – per certe condizioni i farmaci o, eventualmente, un intervento chirurgico, possono essere molto efficaci.

Il vostro uomo ha perso lo stimolo amoroso?

Ben il 40% degli uomini oltre i 40 anni soffre di problemi di disfunzione erettile. Tali disturbi aumentano con l’avanzare dell’età, ma possono anche essere causati da alcuni farmaci (soprattutto compresse per la pressione del sangue) o dal diabete di tipo 2 non diagnosticato. Dimostrate al vostro uomo che tenete alla sua salute parlando con lui riguardo le vostre preoccupazioni e invitandolo a sottoporsi ad una visita di controllo.

Autore | Viola Dante

© RIPRODUZIONE RISERVATA