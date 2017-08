Il Cumino Ci Aiuta A Dimagrire e Tornare In Forma

Viola Dante, Palermo – Il cumino può realmente aiutarci a dimagrire e tornare in forma.

Esso è una spezia nota anche con il nome di comino o cumino romano.

La pianta è di tipologia erbacea, molto diffusa nel mediterraneo, anche se oggi giorno la apprezzano tanto pure in America, per il sapore delizioso che aggiunge ai piatti.

Stiamo parlando infatti della seconda spezia più popolare al mondo.

La si può acquistare sia sotto forma di semi interi o direttamente fatta in polvere.

Io la preferisco in semi e faccio in modo che mi arrivi direttamente dall’Egitto: è il miglior cumino che si possa desiderare.

I semi del cumino sono praticamente simili a quelli del finocchio o dell’anice. Presentano una forma oblunga più piccolina e sono di colore marroncino scuro.

Apportano ai cibi un retrogusto piccante ed è possibili utilizzarli nella preparazione di zuppe, stufati o verdure.

Le Proprietà Benefiche Del Cumino

Le proprietà benefiche del cumino sono molte. Oltre al gusto saporito esso apporta dei benefici salutari non indifferenti sia al corpo che al benessere della mente.

Tanto per cominciare esso è una ricca fonte di ferro: un componente essenziale negli enzimi metabolici e digestivi, come nella famosa emoglobina.

Ciò si ripercuote in un ottimale digestione, ossigenazione dei tessuti, produzione di energia e corretto mantenimento del sistema immunitario.

Sembra anche che il cumino attivi particolari enzimi pancreatici essenziali, utili alla digestione ed alla assimilazione delle sostanze nutritive, e degli enzimi dediti alla disintossicazione dai radicali liberi ed da altre sostanze potenzialmente tossiche.

Ne suggerisco l’uso in cucina anche a coloro che soffrono di asma o artrite o di malattie renali. In tal senso la spezia si è rivelata molto utile.

Inoltre, degli studi scientifici, sembrano assegnare al cumino anche delle proprietà anti-cancerogene.

Un suo consumo regolare aiuta a combattere l’insorgenza del cancro allo stomaco e al fegato.

Pure la mente beneficia delle proprietà del cumino.

Esso ci aiuta a migliorare la nostra memoria; ad innalzare i livelli di concentrazione; a mitigare l’insonnia e regalare un riposo migliore.

Perchè Il Cumino Fa Dimagrire

Il cumino fa dimagrire.

E’ assolutamente vero.

Esso innalza il calore corporeo, aumentando la spesa metabolica complessiva del corpo. L’organismo brucia più calorie del solito e, se non ne trova in circolo, va a prenderle direttamente dai depositi adiposi, che ci aiuta in questo modo a sciogliere.

Degli studi hanno registrato che il cumino migliora del 25% la capacità del corpo di disfarsi del grasso in eccesso, colpendo in modo particolare la zona addominale.

Funziona meglio se assunto assieme ad altre spezie come il finocchietto, l’anice, la senape e lo zenzero.

Il cumino lavora anche da stimolante per il processo digestivo. Il cibo, sarebbe meglio dire gli scarti, vengono spinti più velocemente verso l’uscita e ciò diminuisce il loro tempo di permanenza all’interno del colon, con tutte le conseguenze positive in termini di esposizione a sostanze tossiche e possibilmente cancerose.

Cumino e controindicazioni

Attualmente non è noto nessun effetto secondario e spiacevole del cumino.

Esso può essere assunto tranquillamente da soggetti di tutte le età, indipendentemente dalla loro condizione clinica.

Se proprio vogliamo essere cauti, moderiamone l’uso durante la gravidanza ed in prossimità di un intervento chirurgico, perchè potrebbe abbassare la pressione sanguigna.

Autore | Viola Dante

© RIPRODUZIONE RISERVATA