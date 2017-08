Ecco La Dieta Giusta Per Le Adolescenti – Teenager

Dalle diete fai da te, ai consigli sui magazine per avere sempre una silhouette impeccabile!

Le teenager di mezzo mondo sono accomunate da una passione-ossessione: essere magre e fare sfoggio del loro magnifico corpo.

Spesso, l’ostentazione ossessiva della magrezza spinge le adolescenti a non nutrirsi in maniera adeguata e questa abitudine, con il tempo, rischia di tradursi in seri problemi di salute.

Esistono una caterva di diete, più o meno improvvisate che fanno a meno di vitamine, minerali, proteine, grassi e carboidrati, indispensabili per la salute.

Poi, si sa, la giovane età rende vulnerabili, facilmente condizionabili e spiana la strada dell’irrazionalità.

Come se non bastasse, le adolescenti tendono verso un’alimentazione sbagliata, basata sul consumo di cibi spazzatura, come caramelle, pizzette, patatine fritte e molto altro e sull’assidua frequentazione di fast-food, in compagnia di amici.

Che cosa devono fare, quindi, le giovani ragazze per mantenersi sane, magre e belle?

COLAZIONE ABBONDANTE

Uno dei suggerimenti più efficaci per mantenersi magre è quello di fare una buona ed abbondante colazione.

Questa abitudine previene disturbi gastrointestinali, debolezza e nausea.

L’importante è non far mancare sulla tavola mattutina ogni genere di cibi gustosi (croissant al cioccolato, pane burro con marmellata, biscotti, latte, succo di arancia). La colazione è il pasto principale dell’intera giornata ed offre l’energia necessaria per affrontare le fatiche quotidiane.

Tra gli alimenti che non devono mancare, ci sono quelli a base di farina d’avena, muesli, corn flakes assortiti con frutta secca. C’è chi, invece, preferisce una colazione ancora più sostanziosa a base di uova sode o strapazzate.

PRANZO LIGHT

Le teenager saranno felici di sapere che a pranzo è necessario consumare un pasto frugale evitando di ingozzarsi. Questo per evitare di appesantirsi durante il resto della giornata e svolgere con maggiore fatica le varie attività.

Tra le opzioni suggerite per il pranzo ci sono pollo al forno, bistecche e tortillas di verdure. E’ importante consumare molta insalata durante il pranzo, soprattutto a base di carote, cipolle, cetrioli, barbabietole, broccoli, lattuga e spinaci, guarnendo il tutto con formaggio o burro.

Un’altra soluzione per il pranzo è data dal pesce con il riso mentre sono da evitare completamente cibi come pizze, hot dog ed hamburger, per quanto possibile.

CENA LEGGERA

La cena deve essere all’insegna della leggerezza: questo per evitare di andare a dormire appesantiti e rischiare di non chiudere occhio durante la notte.

Tre le varie opzioni per la cena, ci sono verdure alla griglia e zuppe, carne magra e pesce alla griglia.

Per cena, è importante includere numerosi alimenti ricchi di proteine evitando, invece, il consumo di carboidrati semplici. C’è chi, invece, preferisce cavarsela con un sostanzioso frullato di frutta.

Certo, le adolescenti impiegheranno un po’ di tempo per affrancarsi dal vecchio stile di vita poco salutare ma pian piano ci riusciranno, con grandi risultati per la salute e per il corpo.

Oltre a questo stile alimentare, è consigliabile bere molta acqua, succhi di frutta durante il giorno, praticare yoga, aerobica o qualsiasi tipo di sport magari in compagnia di amici teenager.

Autore | Marirosa Barbieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA