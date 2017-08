Dieta hCG: Guida

Tutti gli integratori a base di hCG ovvero gonadotropina corionica, che vengono definiti “prodotti integratori per dimagrire” non sono mai stati approvati dall’FDA, l’associazione che negli Stati Uniti si occupa di effettuare i test sui farmaci, prima che questi vengano messi in commercio.

I prodotti a base di hCG vengono dunque definiti come illegali, perché possono provocare effetti negativi e disastrosi sul tuo organismo, dal momento che non se ne conoscono studi che si siano occupati di analizzarne le conseguenze.

Leggiamo qui nello specifico cosa è vero e cosa non è vero di questo mito che è la dieta hCG.

Quale di queste affermazioni sulla dieta hCG è vera?

» Puoi perdere 11 chili in un mese.

» Sono molti i dietologi che la raccomandano.

» I dottori dicono che non funziona.

» La Food and Drug Administration (FDA) definisce gli integratori a base di hCG come illegali e fraudolenti.

La verità, è che tutte queste affermazioni sono vere. Diamo quindi un’occhiata più da vicino a questa dieta, per cercare di separare quelli che sono i fatti romanzati dalla realtà.

Cos’è la dieta hCG?

La dieta hCG combina un piano alimentare strettamente ipocalorico a iniezioni ormonali quotidiane; questo ormone viene prodotto dalle donne in stato di gravidanza e viene chiamato con il nome completo di gonadotropina corionica umana (hCG).

Quanto puoi mangiare se segui una dieta hCG?

Molto poco. La dieta hCG richiede solo un’entrata di circa 500 calorie al giorno, contro i 1.500-1.800 di una donna adulta in condizioni di normopeso. Ti basterà dunque mangiare un semplice panino con fette di tacchino e formaggio svizzero e una passata di maionese, per raggiungere il limite: non proprio un buon appetito.

Perdi molti chili con la dieta hCG?

Sì, ma l’equazione è semplice: non mangi, per questo perdi peso. Saltare i pasti e soffrire la fame costringendoti a pesanti tagli calorici ad ogni pasto, ti aiuterà sì a dimagrire, ed è purtroppo un sistema che molti dietologi hanno usato per anni, per aiutare le proprie clienti a liberarsi di quei fastidiosi chili in più. Consumando solo 500 calorie al giorno, potresti arrivare a perdere più di 2 chili la settimana; ma a quale costo?

Se è un metodo per perdere peso in fretta, perché i dottori non lo raccomandano?

Perché in realtà non ti stai liberando del tuo peso in eccesso. Decenni di ricerche hanno infatti dimostrato che una dieta restrittiva, a base ad esempio di 500 calorie al giorno, ti porterà a riguadagnare tutto il peso perduto, non appena la smetti. Il risultato? Che diete di questo tipo ti riportano al punto di partenza, dopo solo un anno, il tempo che ci metteresti a perdere quei chili se avessi la pazienza e la costanza di ridurre le calorie che incameri in maniera più modesta, o se semplicemente decidessi di aumentare l’incidenza dell’esercizio fisico sulla tua vita.

Dimagrire in questo modo è inoltre rischioso. Non solo il senso comune, ma anche gli scienziati hanno infatti più volte provato che digiunare non fa bene all’organismo. Con sole 500 calorie al giorno, metti infatti il tuo corpo a rischio di patologie e condizioni veramente serie. Il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) ha già investigato su più di una dozzina di morti sospette che dagli anni Settanta ad oggi, sembra fossero collegate a regimi dietetici poveri di calorie. Il più delle volte, di dieta hCG non si muore, ma sono molte le persone che incappano in seri problemi di salute quali perdita dei capelli, costipazione, e calcoli biliari – una condizione molto dolorosa che spesso richiede un’operazione chirurgica per liberarsene.

E le iniezioni a base di hCG – rendono la dieta più efficace?

No. I promotori della dieta hCG ritengono che le iniezioni di ormone dovrebbero aiutarti a farti sentire meno affamata, anche quando non stai mangiando. L’idea che si potessero introdurre iniezioni di hCG per frenare l’appetito, risale a circa 50 anni fa, e da allora è stata attentamente studiata dagli organi medici, in almeno una dozzina di trial. Ognuno di questi studi è arrivato alla stessa conclusione: le iniezioni di hCG provocano lo stesso effetto di una soluzione salina, ovvero agiscono sulla mente come un placebo. In altre parole, le persone che, seguendo una dieta povera di calorie non ricevono anche iniezioni della gonadotropina corionica, perdono la stessa quantità di peso di chi invece se la fa iniettare.

E se non fanno perdere più peso, allora rendono la dieta meno rischiosa?

Sfortunatamente no, anzi, la rendono persino più pericolosa; perché i suoi effetti sugli esseri umani, uomini (!) e donne non in stato di gravidanza, non sono di fatto stati testati. Sono ormoni, quindi per certo queste iniezioni hanno un effetto sul corpo, solo che non sappiamo quale possa essere, ed è meglio quindi non rischiare; i dottori, infatti, non le raccomandano.

Le persone che seguano una dieta hCG dicono di non avere fame. Ma se non funziona, com’è possibile?

Gli esseri umani riescono a suggestionarsi facilmente, anche a tavola; basti pensare agli effetti che possono avere, sulla mente e sul corpo, patologie come l’anoressia o la bulimia. Probabilmente, questa settimana potresti non aver percepito un gran senso di fame, fino a quando qualcuno non avrà iniziato a parlare del tuo cibo preferito o fino a quando non hai perso l’appetito davanti ad un piatto poco invitante: succede spesso, l’appetito vien mangiando, si dice. Quindi quando vogliamo che sia un’iniezione a farci perdere peso e arrestare la fame, noi non avremo fame; poco importa se l’iniezione è a base di soluzione salina o ormonale.

Che importa se è solo suggestione? Se ci aiuta con la dieta, perché non provarla?

No, non conviene. Perché non conoscendo le conseguenze a lungo termine sul corpo (o sulla mente!) che queste iniezioni possono provocare, è meglio non rischiare. Specialmente se queste vengono praticate su un corpo già logorato dalla fame, perché sottoposto a una dieta restrittiva di 500 calorie al giorno, che, ben sappiamo ormai, può provocare seri problemi di salute e importanti effetti collaterali.

E le gocce a base di hCG? Funzionano?

L’hCG viene venduto, in internet e nei negozi di integratori alimentari e sportivi, anche in gocce. Ma dal momento che le iniezioni, che contengono quantitativi di hCG maggiori di quelli possibilmente contenuti nelle gocce, e pur così, non funzionano, difficilmente funzioneranno anche le gocce.

Le gocce a base di hCG sono legali?

No. Come le iniezioni, non lo sono. Perché il problema non è il prodotto o il suo formato, ma ciò che contiene: è l’ormone a non essere mai stato approvato per la vendita diretta al consumatore finale. Secondo il direttore della sezione Internet e Casi Fraudolenti della FDA, tutti questi prodotti sono illegali.

Ho sentito che un dottore si offre di iniettarti l’hCG per aiutarti a perdere peso. Può farlo?

Sì. Una volta che l’FDA abbia approvato l’uso di uno specifico farmaco (l’hCG viene ad esempio utilizzato per trattare l’infertilità), i medici possono utilizzarlo per lo scopo che preferiscono. Per cui, anche se gli studi hanno confermato che l’hCG non aiuta a perdere peso, potrebbero esserci dei dottori che ancora vogliano somministrare l’hCG per aiutare le proprie pazienti a perdere peso. La maggior parte dei medici, tuttavia, non si permetterebbe di iniettare alle proprie pazienti un farmaco inefficace e anche pericoloso.

Credo che il mio corpo stia andando incontro alle conseguenze di una dieta hCG; cosa dovrei fare?

» Smetti la dieta, se non l’hai ancora fatto.

» Prendi appuntamento con il tuo medico e informalo sui fatti.

» Contatta l’AIFA.

Autore | Enrica Bartalotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA