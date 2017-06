Tutto Quello Che Devi Sapere Sui Cerotti Dimagranti

Tra le offerte attualmente disponibili e più popolari fra i prodotti del settore dieta, c’è il cerotto dimagrante. Con ampie differenze di costi, dimensioni e anche di colori, è molto venduto perché dà l’idea che sia possibile utilizzarlo e non modificare né dieta né attività fisica.

Nessun esercizio, nessun miglioramento delle scelte alimentari: se questo è il tuo sogno, sappi immediatamente che le dichiarazioni fatte dai produttori dei cerotti dimagranti dovrebbero per lo meno essere approfondite, prima di illudersi.

I creatori di cerotti dimagranti spesso utilizzano un verbo come “sciogliere”, per descrivere la perdita di peso grazie al loro prodotto e usano anche parole di fantasia e ingredienti che suonano come se provenissero da un libro di chimica. Peccato che, negli anni, abbiamo già sentito definire questi ingredienti come miracolosi per qualsiasi tipo di problema: da ridurre la cellulite fino ad eliminare le rughe, passando per la perdita di peso.

Ecco alcuni degli ingredienti più comuni, contenuti nei cerotti dimagranti.

Cromo

Il cromo è una sostanza chimica che viene generalmente utilizzata dai pazienti diabetici. Le case produttrici dei cerotti dimagranti hanno incluso il cromo picolinato come ingrediente nei loro prodotti, perché la sostanza ha dimostrato di avere un lieve effetto sul metabolismo.

Hoodia

L’hoodia è un genere di pianta della famiglia delle apocinacee che cresce nelle regioni desertiche del mondo, come la Namibia e l’Angola, ed è stata definita come un soppressore dell’appetito. L’aumento dei prodotti dietetici che includono questo ingrediente ha causato solo il suo inserimento negli elenchi come specie vegetale in via di estinzione.

Guaranà

Il guaranà è una pianta che, una volta consumata, fornisce un effetto simile a quello della caffeina e per questo motivo le pillole dimagranti e altri prodotti da lo includono come componente. Il guaranà è semplicemente un modo diverso di dire “caffeina forte”.

Fucus Vesiculosus

Fucus vesiculosus (o alga bruna) è una pianta propagandata dalla metà del 1800 come aiuto nella perdita di peso, perché lavora come stimolante della tiroide. Gli effetti della pianta sono lievi.

Non esagerare con le aspettative

Il prodotto fornisce un effetto “transdermico” cioè fornisce gli ingredienti del cerotto direttamente attraverso la pelle e le case produttrici sostengono che gli ingredienti presenti nei loro cerotti dimagranti possono fare di tutto, da ridurre la cellulite a dimagrire, a tagliare centimetri dal girovita. Anche se gli ingredienti che si trovano comunemente nei cerotti dimagranti hanno dimostrato di avere un effetto minimo sulla chimica del corpo, le rivendicazioni troppo zelanti sono esagerati: è evidente che non possono provocare una grande quantità di perdita di peso.

Azioni legali contro i cerotti dimagranti

Per ridurre ulteriormente la legittimità della dieta coi cerotti dimagranti, nel 1994 la Federal Trade Commission (FTC) ha avviato un’indagine su una e-mail di spam inviata da una società che prometteva la perdita di peso attraverso questa soluzione. La FTC ha dichiarato che le affermazioni erano false e, in anni più recenti, una serie di altre società di cerotti dimagranti hanno dovuto pagare un risarcimento finanziario per gli acquirenti dei loro prodotti, in quanto i cerotti dimagranti non avevano fornito alcun effetto.

Data la grande quantità di polemiche per quanto riguarda l’efficacia dei cerotti dimagranti, è meglio tenere a mente che si tratta principalmente di pubblicità false per la perdita di peso. Anche tenendo conto di un minimo cambiamento nel metabolismo o nel livello di energia, i cerotti dimagranti non si possono paragonare agli effetti positivi e collaudati di una dieta sana, associata ad un regolare esercizio fisico.

Autore | Daniela Bortolotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA