7 Vitamine Che Rafforzano Il Sistema Immunitario

Lo abbiamo detto più volte, affermato e ribadito in diverse salse: il sistema immunitario è il baluardo del benessere del nostro corpo (ci permette, cioè, di combattere il raffreddore, il cancro e le infezioni di ogni genere).

Proprio per questo, è importante conoscere quali sono le sostanze che tendono a rafforzarlo, garantirlo e mantenerlo sempre al top.

Non tutti sanno, ad esempio, che esistono sette vitamine in grado di potenziare il nostro sistema immunitario e che, queste sostanze, sono facilmente rinvenibili in alcuni dei cibi che abitualmente consumiamo.

BETA CAROTENE

Il beta carotene, così come altri carotenoidi, svolge una preziosissima funzione antiossidante. In particolare il beta carotene stimola il sistema immunitario e fortifica, quindi, la resistenza e la salute del nostro organismo.

Questo elemento, contenuto principalmente nelle carote, zucchine, patate dolci, è un precursore della vitamina A, un altro antiossidante molto importante e prezioso per il sistema immunitario.

BIOFLAVONOIDI

I bioflavonoidi, spesso conosciuti come vitamina P, risultano particolarmente efficaci nella prevenzione dei virus.

Solitamente i bioflavonoidi sono combinati con il più noto fortificatore immunitario, la vitamina C e ne migliorano incredibilmente gli effetti.

I bioflavonoidi si trovano nella frutta, come meloni, ciliegie, pompelmi, uva, arance e limoni.

VITAMINA A

E’ una delle vitamine più conosciute, è solubile e funge da importante antiossidante.

Oltre a potenziare i globuli bianchi, la vitamina A risulta particolarmente efficace per la salute della pelle e si trova in alimenti come le carote, le patate dolci, le pesche ed i broccoli.

ZINCO

Tra gli elementi che potenziano il sistema immunitario, spicca anche lo zinco: un minerale che aumenta la quantità dei globuli bianchi e gli anticorpi.

Lo zinco, di solito, si trova sotto forma di integratore alimentare anche se in natura è rinvenibile nella carne, nel pesce e nei cereali.

SELENIO

Il selenio è un altro minerale con poteri di rafforzamento del sistema immunitario. Molto spesso il selenio si combina con la vitamina E o glutatione e previene in maniera significativa le infezioni. Tra gli alimenti particolarmente ricchi di selenio, ci sono le noci, il fegato, il pesce, le lenticchie ed i semi di girasole.

VITAMINA B

Le vitamine del gruppo B, sono spesso indicate come “complesso B”. Una delle più note è la vitamina B12 che sostiene la crescita e la riproduzione dei globuli bianchi. L’acido folico è un’altra vitamina appartenente al gruppo B che aiuta a mantenere e sviluppare il sistema immunitario. Questo elemento si trova in cibi come il fegato, il tacchino, il pesce, le lenticchie, le banane e le patate.

VITAMINA E

Si tratta di un ottimo antiossidante che, combinato con il selenio, svolge un’ottima protezione per l’organismo. Le migliori fonti alimentari di vitamina E sono i semi, gli olii ed i cereali.



Mangiare una grande varietà di frutta e verdura, quindi, può aiutarci notevolmente ad integrare le vitamine necessarie a rafforzare il sistema immunitario, con innumerevoli benefici per il nostro corpo e la nostra salute.

Prima di assumere questi elementi, sotto forma di integratori, è bene però consultare il proprio medico curante che saprà consigliarci il giusto percorso da intraprendere.

