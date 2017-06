5 Modi Per Ridurre Il Cortisolo

Il cortisolo è un ormone importante che aiuta il corpo a mantenere un buon sistema immunitario, ma comporta anche altri vantaggi, come la produzione di energia e di zucchero nel sangue. Anche se non vi è dubbio che il cortisolo sia essenziale per il vostro benessere, una quantità eccessiva può essere dannosa per la salute. Se i livelli di cortisolo sono regolarmente alti, si potrebbero verificare sintomi come aumento di peso, stanchezza, pressione alta, diabete e altro ancora.

Ecco alcuni modi sani che possono aiutare ad abbassare o a bloccare i livelli troppo alti di cortisolo nel vostro corpo.

1. Imparare a rilassarsi

Situazioni di stress che agitano il vostro corpo e che vengono compensate con la produzione di grandi quantità di cortisolo: si può evitare questo problema facendo del rilassamento una parte della vostra routine quotidiana. Avere un hobby può aiutare a combattere lo stress per distogliere la vostra mente dalle cose che vi rendono ansiosi, che si tratti di una scadenza al lavoro o una pila di bollette da pagare. Se non si pratica un hobby particolare, si può anche provare la meditazione. Esercizi a basso impatto come lo yoga e il pilates possono aiutarvi a rilassarvi. Altre attività rilassanti includono: passeggiate all’aria aperta, cantare o chiacchierare con un amico.

2. Mangiare cibi sani e naturali

Molte persone oggi mangiano costantemente alimenti trasformati e confezionati e questo può causare un sacco alla digestione. Questo tipo di “pressione” porta a sentirsi stressati che, come abbiamo visto, a sua volta porta a una maggiore produzione di cortisolo. Se sei una di quelle persone che ama il cibo spazzatura e vi indugia ogni volta che si sente stressato o annoiato, impara a sviluppare abitudini alimentari più sane: per esempio, invece di spuntini a base di patatine o caramelle, scegli snack altrettanto gustosi come noci o frullati di frutta.

3. Riposare a sufficienza

Un buon sonno durante la notte è forse il miglior carburante con cui equipaggiare il vostro corpo per il giorno successivo. Quando ci si riposa a sufficienza, ci si sveglia con la sensazione di essere ricaricati e pronti ad affrontare le sfide del giorno, anche nelle situazioni più stressanti. Imparare a sviluppare modelli di sonno regolari, andando a letto e svegliandosi alla stessa ora ogni giorno. Se ritenete di dovervi ricaricare nel bel mezzo della giornata, fate un pisolino per rifornire i vostri livelli di energia.

4. Evitare la caffeina

Bere caffè e altre bevande contenenti caffeina è una delle abitudini che possono indurre lo sviluppo di livelli cronicamente elevati di cortisolo. Alcuni studi hanno dimostrato che una tazza di caffè può aumentare i livelli di cortisolo di ben il 30% in appena un’ora. Quel che è peggio è che il livello di cortisolo nel vostro flusso di sangue può rimanere elevato per un massimo di 18 ore. Se si desidera bloccare il cortisolo, eliminare la caffeina dalla dieta è una delle cose migliori che si possano fare.

5. Svolgere qualche esercizio aerobico

Dal momento che lo stress e la produzione di cortisolo sono strettamente legati, è naturale che si dovrebbe cercare di mantenere i livelli di stress sotto controllo. Uno dei modi è quello di eseguire alcuni esercizi aerobici come la corsa o camminata. Una corsa o una passeggiata di almeno cinque / dieci minuti ogni giorno può aiutare a ridurre il cortisolo significativamente.

Autore | Daniela Bortolotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA