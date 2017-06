TUTTA LA VERITA’ SUL CONSUMO DI CAFFE’

Sandra Ianculescu – Il caffè è una bevanda a cui troppe persone non sanno resistere. Ma si tratta di un alimento del tutto benefico?

Per prima cosa, vediamo cosa contiene il caffè

Oltre a carboidrati, proteine e sali minerali, il caffè contiene composti fenolici, acido clorogenico, lipidi e trigliceridi.

Se non sei un amante del caffè non c’è problema, perché la caffeina si trova, in concentrazioni variabili, anche nel tè verde, tè nero, bevande energetiche, cola, cacao o cioccolato.

Quali sono gli effetti del caffè?

Il consumo moderato e regolare di caffè pare migliori i tempi di reazione e prontezza e la capacità di sforzo fisico.

Inoltre, la caffeina stimola l’attività motoria, respiratoria e il centro vasomotore, avendo un’azione un po’ lassativa e diuretica.

In passato, è stato utilizzato per il trattamento dell’asma e sembra avere un effetto protettivo contro le malattie di Parkinson e Alzheimer.

Inoltre alcuni studi indicano che le sostanze contenute nel caffè possono ridurre l’apparizione di alcune forme di cancro, come quello del fegato e del colon, mentre l’acido clorogenico protegge contro il diabete di tipo 1 e 2.

In quali condizioni è controindicato bere il caffè?

E’ controindicato per le persone che soffrono di epilessia, insonnia, ipereccitabilità nervosa, ulcera gastroduodenale, aritmie, cardiopatia ischemica.

Inoltre, il caffè non è raccomandato per i bambini, adolescenti e in particolare per le donne durante la menopausa o post menopausa, poiché favorisce l’osteoporosi.

Per non fare a meno della dose giornaliera di caffeina, puoi scegliere uno di questi alimenti:

○ Il cioccolato che ha un contenuto di 15-90mg/100 g di caffeina;

○ La Coca-Cola che ha un contenuto di 15mg/100 ml di caffeina;

○ Il caffè solubile che ha un contenuto di 85 mg / 200 ml di caffeina;

○ Il caffè al filtro che ha un contenuto di 100 mg/200 ml di caffeina;

○ Il tè verde o nero che ha un contenuto di 30 mg di caffeina per ogni tazza;

○ Le bevande energetiche hanno un contenuto di 50 mg / 250 ml di caffeina;

○ Il cacao che contiene 3 mg di caffeina per ogni tazza.

Consumata in eccesso (4-5 tazze di caffè al giorno), la caffeina può causare alle persone sensibili un ritmo accelerato del cuore, stato di insonnia, brividi, sudorazione o pressione sanguigna aumentata. Per evitare questi sintomi, si consiglia di consumare il caffè decaffeinato.

Inoltre, il caffè stimola la secrezione di succhi gastrici e saliva, e anche il transito intestinale, favorendo la digestione. Se soffri di gastrite, ulcera gastrica o duodenale, il consumo di caffè è totalmente controindicato.

In conclusione, il consumo moderato di caffé (1-2 tazze al giorno) ha effetti benefici sul nostro corpo, con la condizione che non sia associato al consumo di alcol, fumo, droga o bevande energetiche.

