Melograno: Quali Sono I Benefici Per La Salute?

Il succo o i semi di melograno sono un delizioso e rinfrescante snack. Per secoli si è pensato che questo particolare frutto contenesse poteri leggendari. I persiani pensano che in realtà Eva colse dall’albero della conoscenza e mangiò un melograno (e non una mela). Gli antichi egizi seppellivano i morti con melograni, perché li ritenevano portatori di vita eterna. Inoltre, questo frutto è presente anche nella mitologia e nella tradizione come simbolo di buone notizie. I greci rompono un melograno durante la celebrazione di un matrimonio e i cinesi ne mangiano i semi canditi per avere buona fortuna.

La ricerca sul melograno

I ricercatori stanno investigando sui poteri del melograno, dimostrando la ragione per cui questo frutto esotico abbia rivendicato un posto favoloso nelle culture nel corso dei secoli. Gli scienziati che conducono ricerche sui molteplici benefici dei melograni hanno fatto scoperte incredibili.

Innanzitutto, i melograni biologici sono ricchi di antiossidanti. Si tratta di composti ed enzimi che mantengono le lipoproteine o colesterolo “cattivo”(LDL) a bassa densità. Il colesterolo LDL provoca ossidazione, aterosclerosi e indurimento delle arterie. I semi di un melograno biologico funzionano un po’ come un’aspirina, poiché evitano che le piastrine del sangue si attacchino l’una all’altra formando pericolosi coaguli di sangue.

Gli antiossidanti attutiscono gli effetti dannosi dei radicali liberi sulle cellule, provocati dall’ossidazione. I radicali liberi sono prodotti da funzioni all’interno del corpo e da elementi esterni, come la radiazione del sole. Non puoi fermare l’insorgenza dei radicali liberi e dell’ossidazione, ma puoi mangiare cibi che aiutano a neutralizzare i potenziali danni.

I ricercatori hanno anche dimostrato mangiare semi biologici e bere succo di melograno aiuta ad aumentare i livelli di ossigeno al cuore.

Altri studi rivelano che nel tempo i melograni biologici potrebbero aiutare a combattere la disfunzione erettile. Inoltre potrebbero anche ridurre l’artrite, rallentando l’attività enzimatica che rompe la cartilagine.

Come mangiare un melograno biologico

Il melograno è un frutto che contiene un labirinto di semi dentro una corteccia immangiabile. Può risultare scoraggiante all’inizio, ma c’è un modo semplice per mangiare tutti quei semi nutrienti, dolci, e succosi.

1. Taglia la corona che trovi sulla sommità

2. Incidi e affetta la scorza, ma non tagliarla fino in fondo

3. Metti il melograno in acqua fredda per circa dieci minuti

4. mentre il frutto è in acqua, le parti incise si aprono, così i semi si staccheranno dalla polpa e andranno a depositarsi sul fondo della ciotola

5. Scola i semi con un colino e asciugali con un tovagliolo di carta

Per ottenere il massimo da un melograno biologico, mangia i semi quando sono più freschi e succosi. In questo momento i suoi poteri curativi sono al massimo!

Alcune persone succhiano il succo e sputano il seme, è una scelta personale, ma la maggior parte della fibra si trova nel seme, quindi è un beneficio mangiarlo e uno spreco ignorarlo. I semi dei melograni biologici hanno un delizioso sapore leggermente acido.

Suggerisco di spruzzare i semi su un’insalata verde o una macedonia di frutta. Rimarrai sorpreso dal gusto che apporteranno al piatto. Si possono aggiungere a qualsiasi ricetta che richiede frutta o semi. I melograni sono spesso utilizzati in piatti mediorientali e per preparare un’ottima salsa, simile a quella di mirtilli.

I semi sono deliziosi anche mangiati da soli.

I benefici per la salute…

Ricchi di antiossidanti, uguali a quelli contenuti nel tè verde e nel vino rosso, e ricchi di vitamina C e potassio, si pensa che i melograni aiutino a:

abbassare il rischio di malattie cardiache;

abbassare il rischio di cancro, in particolare alla prostata e al seno;

diminuire i sintomi di diarrea;

ridurre il colesterolo;

controllare il peso;

combattere il danneggiamento cellulare.

I melograni sono uno dei pochi frutti in cui il succo è utile allo stesso modo del frutto e dei semi. La buccia, non commestibile, contiene la maggior parte degli antiossidanti, i quali vengono abbondantemente rilasciati quando il frutto viene spremuto.

Nota: Mangiare melograni potrebbe interferire con alcuni farmaci, come il succo di pompelmo. Chiedi informazioni al medico o al farmacista sulle interazioni con i farmaci.

Fai attenzione, poiché il succo di melograno macchia dita, vestiti e piano di lavoro!

Autore | Anna Abategiovanni

