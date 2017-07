Burro o Margarina? Cosa Scegliere?

La dura concorrenza tra i due alimenti è ancora lontana dalla fine, in quanto entrambi hanno sostenitori entusiasti o avversari feroci. Alcuni nutrizionisti insistono però sul fatto che la vera sfida sia scegliere, tra due mali, quello meno nocivo.

I più convinti sostenitori della margarina sono, naturalmente, le imprese produttrici di margarina. Esse sostengono a gran voce che il loro prodotto non è più quello di una volta (la famosa teoria che la margarina abbia una formula chimica simile alla plastica) e che la ricetta di fabbricazione abbia subito delle modifiche essenziali, arricchita anche con ingredienti che proteggono i vasi sanguigni, incluso il cuore.

Gli amanti del burro non si lasciano convincere da questo discorso e restano del loro parere: con tutti i suoi peccati, il burro è ancora una fonte di sostanze nutritive e di grassi naturali che, consumati con moderazione, non fanno male alla salute.

Burro – Pro

– È un alimento naturale, prodotto dal grasso del latte, senza aggiunta di prodotti chimici.

– Favorisce la digestione ed è ben tollerato dalle persone con problemi intestinali.

– Il selenio e zinco dalla composizione del burro sono nemici dei radicali liberi, che causano l’invecchiamento.

– È una ricca fonte di calcio, sali minerali e Vitamine A, E, K e D.

Burro – Contro

– Si stende con difficoltà sul pane.

– Aumenta il livello di LDL (colesterolo cattivo).

Margarina – Pro

– Dagli assortimenti non idrogenati, sono stati quasi completamente eliminati i nocivi grassi trans.

– È facilmente spalmabile.

– È conveniente.

Margarina – Contro

– È un prodotto artificiale, ottenuto industrialmente, attraverso la solidificazione degli oli vegetali.

– Gli agenti utilizzati per l’indurimento della margarina sono tossici, potenzialmente cancerogeni.

– La Vitamina E presente negli oli vegetali con cui si prepara la margarina viene distrutta alle alte temperature necessarie per la lavorazione.

– Contiene coloranti e aromatizzanti per dare l’aspetto e il gusto del burro.

Se hai problemi con il livello di colesterolo, scegli la margarina con formula migliorata, ma stendila sul pane in uno strato sottile. Alle persone senza problemi di salute è raccomandato il burro, ma sempre con moderazione. Entrambi i prodotti sono estremamente ricchi di calorie, quindi sarebbe meglio evitarli, se si è a dieta!

Autore | Sandra Ianculescu

© RIPRODUZIONE RISERVATA