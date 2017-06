Cisti Renali: Guida Completa

Con il termine cisti renali si indicano dei piccoli accumuli rotondi liquidi che si formano nei reni. Esse possono provocare problemi anche gravi e influire sulla corretta funzionalità dei reni. Il più delle volte comunque queste formazioni non causano complicazioni.

La causa della formazioni delle cisti renali è sconosciuta. Una sola ciste si forma di solito sulla parte esterna del rene, le cisti multiple invece spesso si formano su entrambi i reni. Le semplici cisti sono diverse da quelle che si formano in caso di rene policistico.

Le cisti renali spesso sono asintomatiche e non è quindi necessario alcun trattamento. Esse vengono spesso scoperte durante una semplice ecografia.

Spesso le cisti renali non danno alcun sintomo. Se la ciste si ingrandisce, può provocare alcuni sintomi come:

» Dolore al fianco o alla schiena

» Febbre

» Dolore addominale

Quando consultare il medico

In caso della presenza dei suddetti sintomi consultare immediatamente il medico.

La causa della formazioni delle cisti renali non è stata ancora identificata.

Secondo alcune teorie, esse si formano quando la superficie del rene è debole e forma una rientranza (diverticolo). Essa poi si riempie di liquido e si stacca, formando la ciste.

I fattori di rischio per lo sviluppo di cisti renali sono l’avanzare dell’età, e l’essere maschi. Le cisti renali infatti sono più frequenti negli uomini.

A volte le cisti renali possono provocare complicazioni, tra cui:

→ Infezione. Una cisti renale si può infiammare, causando febbre e dolore.

→ Scoppio della cisti. Lo scoppio di una cisti renale provoca un forte dolore alla schiena o al fianco.

→ Difficoltà ad urinare. Una cisti renale può bloccare il flusso dell’urina e provocare gonfiore del rene (idronefrosi).

Una cisti renale può essere individuata attraverso una semplice ecografia. Consultate il medico per capire quali conseguenze può avere una cisti renale per la salute. Una maggiore quantità di informazioni vi permetterà di sentirvi più sicuri.

Cosa fare

Prima della visita medica è opportuno preparare delle domande da porre al medico, ad esempio:

• Che dimensioni ha la ciste renale?

• La ciste si è formata da poco o era li da tempo?

• La cisti crescerà ancora?

• La cisti può danneggiare il mio rene?

• Ho questi sintomi inspiegabili. Potrebbero essere causati da una cisti renale?

• Devo rimuovere la cisti?

• Che tipo di trattamento posso seguire?

• Quali sono i rischi di ciascun trattamento?

• Vi sono segni che la cisti sta crescendo?

• Devo consultare uno specialista?

• Devo seguire particolari restrizioni?

• Esistono opuscoli o siti web dai quali raccogliere informazioni?

• Devo fare una visita di controllo?

Non esitate a porre altre domande se ne sentite la necessità.

Cosa aspettarsi dal medico

Il medico probabilmente farà una serie di domande, tra le quali:

• Ha sintomi?

• Se si, da quanto tempo?

• I sintomi sono peggiorati dall’inizio?

• Ha notato tracce di sangue nelle urine?

• Ha dolore alla schiena o al fianco?

• Ha avuto la febbre o brividi?

• Ha altri problemi medici?

• Assume altri farmaci, vitamine o integratori?

Per diagnosticare le cisti renali si possono eseguire i seguenti esami:

» Esami di imaging. Questi esami, come come l’ecografia, la tomografia computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica (MRI), sono i metodi più frequenti per individuare le cisti renali. Questi test permettono al medico di capire se la formazione sul rene è una ciste o un tumore.

» Test di funzionalità renale. Si può effettuare una analisi del sangue per capire se il rene funziona correttamente.

Potrebbero non essere necessarie cure o trattamenti.

Se una ciste renale non dà sintomi e non compromette la funzionalità del rene, il trattamento non è necessario. Può essere prescritta una ecografia periodica per monitorare lo stato della ciste e suoi eventuali ingrossamenti. A volte le cisti scompaiono da sole .In caso di sintomi è invece necessario seguire dei trattamenti specifici.

Trattamenti per le cisti che provocano sintomi

Se la cisti renale causa dei sintomi, si possono eseguire alcuni trattamenti , tra cui:

► Iniezione e aspirazione della cisti,che viene poi riempita con alcol. In alcuni casi, per ridurre la cisti, si inserisce un sottile ago attraverso la pelle e attraverso la parete della cisti renale per aspirare il fluido della cisti. La cisti viene poi riempita con alcool per evitare che si riformi.

► Operazione chirurgica per rimuovere la cisti. L’intervento può essere necessario in caso di cisti particolarmente grande. Il chirurgo esegue piccole incisioni nell’addome e inserisce attrezzi speciali e una piccola videocamera. In un monitor il medico può visualizzare le cisti e drenarne il fluido. Poi le pareti della cisti vengono tagliate o bruciate.

A seconda della procedura può essere necessario un breve ricovero in ospedale.

