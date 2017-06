COME CALCOLARE LA PROPRIA TAGLIA DI REGGISENO

Che tu ci creda o no, molte donne non sanno di star indossando il reggiseno della taglia sbagliata .

Il reggiseno è l’indumento che trasmette l’idea di sensualità per eccellenza. Contiene e contribuisce a modellare le curve di una donna.

Se indossi un reggiseno non adatto alle tue misure, ad esempio troppo ampio (tale da far cedere i seni) o uno eccessivamente stretto, il tuo look ne risente terribilmente ed anche dei vestiti ben fatti e griffati potrebbero sembrare di pessima fattura.

Al contrario, quando il reggiseno è della taglia giusta, i seni sono sostenuti con delicatezza e risolutezza. Ci si potrebbe anche quasi dimenticare che lo si stia indossando e le curve saranno tutte al loro posto così da sfoggiare un decolletè da favola.

Tanti negozi di biancheria per donna presentano del personale altamente specializzato capace di suggerire alla cliente il reggiseno più adatto ai propri desideri e alle proprie forme.

Ma se anche tu sei timida e preferisci fare tutto da sola, ecco la guida che fa per te su come calcolare da sola la taglia del reggiseno:

Per trovare il reggiseno perfetto per il tuo seno, devi analizzare con calma le tue forme e proporzioni. Inoltre occorre conoscere le taglie usate nel proprio paese.

In Italia, le misure di reggiseno vanno dalla prima (seno più piccolo) alla decima (seno più abbondante : I, II, III, IV……) ma a seconda del paese il sistema di misurazione per i reggiseni varia.

Oltre al numero di taglia è presente anche una lettera (A, B, C, D,…..) che descrive la dimensione della coppa.

Prima di calcolare la taglia di reggiseno giusta, hai bisogno di due misure:

1. La circonferenza del torace: fai passare il metro sotto al seno.

2. La circonferenza del seno: fai passare il metro al di sopra del capezzolo.

STEP 1 : Misurare la circonferenza del torace “sottoseno”

Stai in posizione eretta con spalle e schiena dritti. Cerca di non espandere il torace con respiri troppo ampi e nemmeno di trattenere il fiato per sgonfiare la cassa toracica.

Utilizza un metro da sarta per misurare la cassa toracica, avendo cura di farlo passare sotto al seno. Il metro deve essere tenuto perfettamente parallelo al suolo. Diciamo all’altezza del gancetto del reggiseno.

STEP 2 : Misurare la circonferenza del seno “giroseno”

Sempre stando in posizione eretta, misura la cassa toracica con un metro da sarta, questa volta passando sopra il capezzolo. Il metro non deve stringere e deve mantenersi parallelo al suolo anche in questo caso (pena misure sfalsate).

STEP 3 : Definire il tipo di coppa

Per ottenere la dimensione della coppa, devi sottrarre, dalla misura della circonferenza del seno, quella del torace.

Il sistema di misurazione può basarsi sui pollici o sui centimetri (1 pollice equivale a 2.5 cm).

Per trovare la lettera corretta, applicate la seguente formula matematica:

circonferenza del seno – (la circonferenza del torace + 12,5 cm)

Ecco la differenza delle coppe.

0-1 pollici (0-2.5cm) coppa “AA”

1-2 pollici (2.5-5cm) coppa “A”

2-3 pollici (5-7.5cm) coppa “B”

3-4 pollici (7.5-10cm) coppa “C”

4-5 pollici (10-12.5cm) coppa “D”

5-6 pollici (12.5-15cm) coppa “E” o “DD”

6-7 pollici (15- 17.5cm) coppa “F”

7-8 pollici (17-20cm) coppa “FF” o “G”

Di solito il valore numerico indica la circonferenza del torace, mentre la lettera tende a descrivere le dimensioni della coppa.

Nei paesi anglofoni la taglia del reggiseno si calcola in questo modo: si misura la circonferenza del torace e ad essa si aggiungono 5 pollici (che equivalgono a 12,5 cm. Nei paesi anglosassoni l’unità di misura è il pollice e non il metro).

In Italia, per calcolare la giusta taglia del reggiseno, è necessario utilizzare una semplice formula matematica:

misura del torace (in centimetri) – (meno) 60 cm. Alla fine il risultato della sottrazione si divide per 5 e si arrotonda per eccesso o difetto al numero più vicino.

Quindi! 65 cm → taglia I;

65 cm → taglia I; 70 cm → taglia II;

70 cm → taglia II; 75 cm → taglia III;

75 cm → taglia III; 80 cm → taglia IV;

80 cm → taglia IV; 85 cm → taglia V;

85 cm → taglia V; 90 cm → taglia VI;

90 cm → taglia VI; 95 cm → taglia VII;

95 cm → taglia VII; 100 cm → taglia VIII.

In Francia e Spagna, invece, bisogna aggiungere alla circonferenza del torace (in centimetri) 15 cm.

Dal 2007, inoltre, la Comunità Europea ha adottato uno standard.

In questo caso per misurare la taglia del reggiseno si calcola la circonferenza del torace e poi la si approssima al multiplo di 5 più vicino. Se ad esempio la circonferenza del torace è 71, il multiplo di 5 più vicino è 70. Se la circonferenza è 76, il multiplo più vicino è 75.

Scegliere la giusta misura di reggiseno non è cosi complicato ma, l’importante è trovare il reggiseno giusto, comodo e che risponda alle tue esigenze estetiche ed alle tue caratteristiche corporee. Altrimenti il reggiseno può causare sensazioni scomode, problemi di postura della schiena, irritazioni, ed inoltre, non è bello da vedere. Ecco qui delle utilissime tabelle per trovare la tua taglia ideale.

MISURA TAGLIA ITALIANA EU/D UK E F GIRO TORACE CM (SOTTOSENO) GIRO SENO CM COPPA A GIRO SENO CM COPPA B GIRO SENO CM COPPA C GIRO SENO CM COPPA D GIRO SENO CM COPPA E GIRO SENO CM COPPA F GIRO SENO CM COPPA G Se avete difficoltà a calcolare la vostra taglia di reggiseno, lasciate un commento con le misure di giroseno e sottoseno. Mis. I 70 32 80 80 63-67 cm 77-79 cm 79-81 cm 81-83 cm 83-85 cm // // // Mis. II 75 34 85 85 68-72 cm 82-84 cm 84-86 cm 86-88 cm 88-90 cm // // // Mis. III 80 36 90 90 73-77 cm 87-89 cm 89-91 cm 91-93 cm 93-95 cm 95-97 cm // // Mis. IV 85 38 95 95 78-82 cm 92-94 cm 94-96 cm 96-98 cm 98-100 cm 100-102 cm 102-104 cm 104-106 cm Mis. V 90 40 100 100 83-87 cm 97-99 cm 99-101 cm 101-103 cm 103-105 cm 105-107 cm 107-109 cm 109-111 cm Mis. VI 95 40 105 105 88-92 cm 102-104 cm 104-106 cm 106-108 cm 108-110 cm 110-112 cm 112-114 cm 114-116 cm

Ho preparato anche una bella immaginetta sulle misure:

Come prendere le misure per capire la taglia giusta del reggiseno – VIDEO

Come capire se la taglia attuale di reggiseno o la coppa siano corrette?

Capire se la taglia attuale di reggiseno o la coppa siano corrette è molto semplice e prendendo le giuste accortezze state sicure che non sbaglierete mai più taglia del reggiseno.

La coppa del reggiseno è sbagliata se:

provate fastidio alle ascelle;

provate fastidio alle ascelle; si crea un effetto doppio seno sul davanti;

si crea un effetto doppio seno sul davanti; il ferretto da fastidio e la pelle si irrita proprio nella zona ascellare;

il ferretto da fastidio e la pelle si irrita proprio nella zona ascellare; il seno esce da sotto.

La taglia del reggiseno è sbagliata se:

le bretelle fanno male o lasciano il segno sulla pelle (mi raccomando, controllate che non siano solo strette male e troppo. Regolatele adeguatamente. Nè devono cadere, nè devono stringere troppo);

le bretelle fanno male o lasciano il segno sulla pelle (mi raccomando, controllate che non siano solo strette male e troppo. Regolatele adeguatamente. Nè devono cadere, nè devono stringere troppo); il reggiseno è stretto e si formano dei “rotolini di ciccia” (tra il reggiseno e la pelle deve poter essere inserito un dito. E mi raccomando: usate i gancetti più esterni, perchè quelli interni vanno utilizzati per chiudere il reggiseno solo quando ha perso di elasticità e il tessuto ha ceduto);

il reggiseno è stretto e si formano dei “rotolini di ciccia” (tra il reggiseno e la pelle deve poter essere inserito un dito. E mi raccomando: usate i gancetti più esterni, perchè quelli interni vanno utilizzati per chiudere il reggiseno solo quando ha perso di elasticità e il tessuto ha ceduto); il reggiseno è largo.

Ricordate che il seno deve essere sostenuto soprattutto dalla banda sottoseno. Solo un 10-20 % deve pesare sulle spalline.

Ecco perchè trovare la giusta taglia nel sottoseno è importantissimo.

Taglie di reggiseno americane: si calcolano come quelle europee?

» NO.

Nel caso in cui voleste acquistare un reggiseno americano allora vi sarebbe opportuno sapere che:

il numero rappresenta il sottoseno e la lettera (dalla “A” alla “D”) la coppa.

Per calcolare la taglia americana usate sempre un metro da sarta e misurate il sottoseno. Il numero in centimetri va convertito in pollici. Per farlo moltiplicatelo per 0.39. Poi aggiungete 5 al risultato.

A questo punto misurate il giroseno e ricordate sempre di convertirlo in pollici (1 cm = 0.39 pollici).

Avete quasi finito.

Fate la differenza tra il valore del giroseno e quello del sottoseno ed avete trovato la coppa:

0 Nessuna differenza → coppa AA;

0 Nessuna differenza → coppa AA; 1 pollice di differenza → coppa A;

1 pollice di differenza → coppa A; 2 pollici di differenza → coppa B;

2 pollici di differenza → coppa B; 3 pollici di differenza → coppa C;

3 pollici di differenza → coppa C; 4 pollici di differenza → coppa D;

4 pollici di differenza → coppa D; 5 pollici di differenza → coppa DD;

Potete altresì usare questa tabella (la taglia indica la misura del sotto seno) per convertire la taglia del reggiseno da quella italiana a quella americana:

Misura italiana Misura americana Misura internazionale I 32 XS II 34 S III 36 M IV 38 L V 40 XL VI 42 2XL VII 44 3XL VIII 46 4XL » Coppe Coppa Valore numerico di riferimento in cm AA 0 A 2,5 B 5 C 7,5 D 10 DD 12,5 E 15 F 17,5 FF 20 G 22,5 H 25 HH 27,5 J 30 JJ 32,5 K 35 KK 37,5

