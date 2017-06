Cura Della Pelle: 5 Prodotti Efficaci ed Economici

La nostra pelle è una delle cose più preziose, ma le terapie per curarla sono molto costose: è possibile prevenire i problemi con alcuni prodotti per la cura, dai risultati davvero sorprendenti e con gli ingredienti giusti. Ma non devono costare troppo! Esistono milioni di prodotti e sarà molto difficile provarli tutti personalmente: per questo motivo, oggi vi suggeriamo 5 prodotti di base che si possono trovare a basso budget e che fanno bene alla vostra epidermide.

1) Crema idratante

Il requisito di base per una pelle sana è la crema idratante. È molto importante per mantenere la pelle idratata in ogni momento, perché l’epidermide potrebbe cominciare a presentare anche delle vesciche se è troppo asciutta, inoltre può diventare molto ruvida.

2) Protezione solare

Da utilizzare ogni volta che si è all’aperto, in quanto blocca i raggi UV nocivi e non permette loro di entrare nella vostra pelle. L’eccessiva esposizione ai raggi UV per lungo tempo può provocare il cancro.

3) Detergente viso

Lavarsi il viso è la soluzione più semplice quando si tratta di pulizia. Ci sono un sacco di scelte per questi prodotti, basati su una moltitudine di profumi e sapori, con ingredienti diversi. Il detergente viso si occupa di rimuovere la polvere che si accumula sulla pelle a causa dell’inquinamento, inoltre vi aiuta a mantenervi liberi dai brufoli. Sono disponibili molti prodotti, a seconda dei diversi tipi di pelle: scegliete quello che maggiormente si adatta alla vostra esigenza.

4) Latte detergente

Il latte detergente è molto utile per rimuovere il make-up. Tutto quello che dovete fare è prenderne un po’ su un batuffolo di cotone e rimuovere il trucco. Inoltre, è particolarmente utile per rimuovere le particelle di polvere che si accumulano nei pori della pelle e che le rendono difficile respirare.

5) Tonico

Il tonico viso è la soluzione migliore per riportare equilibrio nel pH della pelle. Il tonico aiuta a stringere i pori e deve essere utilizzato dopo il processo di pulizia.

Oltre a questi prodotti, ci sono anche scrub e maschere facciali che possono essere utilizzati. Questi suggerimenti per la cura della pelle vi aiuteranno ad avere un aspetto sano senza spendere un capitale.

