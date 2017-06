Capelli Ricrescita: 10 Consigli Per Far Ricrescere I Capelli Velocemente

Sandra Ianculescu – Sia in periodi di caldo che di freddo, se vuoi che i tuoi capelli crescano velocemente, approfitta di questi piccoli consigli e presto potrai godere di capelli più lunghi, grazie ai quali creare una grande varietà di acconciature.

Taglia i capelli quando la luna è crescente

La luna influenza le maree e anche la crescita dei capelli, quindi, se vuoi avere gambe lisce più a lungo, dovresti depilarti quando la luna è nella fase calante. E se vuoi che i tuoi capelli si rigenerino più rapidamente, tagliali quando la luna è in crescita.

Massaggia il cuoio capelluto

Il massaggio stimola la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto e così i nutrienti arrivano più facilmente al follicolo dei capelli. Massaggia il cuoio capelluto ogni giorno per cinque minuti, con le punte delle dita, sui capelli secchi o con olio d’oliva o di cocco, ricchi di sostanze nutritive. Non dimenticare di massaggiarti anche quando lavi i capelli. Utilizza lo shampoo per la caduta dei capelli, perché stimola le radici a crescere più velocemente.

Prendi le vitamine

Gli antiossidanti e la Vitamina B aiutano la crescita di capelli sani e forti. Se la tua dieta ha un basso contenuto di oli, semi, cereali e verdure, è meglio prendere ogni giorno un supplemento per capelli, unghie e pelle.

Rinuncia alle torture

L’asciugatura con il phon, l’ondulazione, i clips, i prodotti che contengono alcool e quelli in silicone seccano i capelli, e una delle conseguenze è una crescita lenta. Per un periodo, evita tutti questi trattamenti e limitati solo allo shampoo, al balsamo, alla maschera e ai prodotti naturali per lo styling dei capelli.

Dormi otto ore al giorno

E’ dimostrato che il sonno insufficiente aumenta i livelli dello stress, che colpisce la salute dei capelli, favorendo la loro caduta e il rallentamento della loro crescita. Otto ore di sonno al giorno contribuiscono a migliorare il tuo metabolismo cellulare, che a sua volta contribuisce ad incrementare la crescita dei capelli.

Mangia equilibrato

Una dieta equilibrata mantiene la salute del corpo e stimola la crescita dei capelli. Le Vitamine A, B, C, D ed E, gli acidi grassi Omega 3, le proteine, lo zinco e il magnesio sono essenziali per avere i capelli sani e forti. Cibi ricchi di questi elementi sono: il cavolo, gli spinaci, il formaggio, le lenticchie, i fagioli, le albicocche, gli agrumi, le verdure, l’olio di pesce, i semi di lino, il lievito di birra e i cereali integrali. Tutte queste sostanze nutritive aiutano i capelli a crescere prima e velocemente.

Non lavare troppo spesso i capelli

Evita di lavare i capelli ogni giorno perché diventano secchi e il grasso naturale del cuoio capelluto, che ha il ruolo di proteggere le radici e che garantisce le condizioni ottimali di crescita, diminuisce nel tempo. In base a quanto velocemente diventano grassi, prova a lavarti i capelli fino a quattro volte a settimana.

Stop ai trattamenti chimici!

Se vuoi che i capelli crescano più velocemente, rinuncia per un po’ alla permanente, alla decolorazione e alla colorazione dei capelli troppo spessa. Questi prodotti chimici influenzano il follicolo dei capelli, e le conseguenze sono che i capelli diventano secchi e cadono, e soprattutto la loro crescita è rallentata. La colorazione sana dei capelli viene effettuata ogni sei settimane: applica la tinta solo alla radice e lasciala solo cinque minuti per tutta la loro lunghezza, per rinfrescare il colore.

Attenzione ai farmaci

Alcuni farmaci inducono la crescita lenta dei capelli, come le pillole anticoncezionali, i trattamenti per le malattie cardiache, l’ipertensione, la gotta, l’artrite, la depressione.

Rinuncia ai vizi

Il fumo, l’alcool, il caffè, e perfino le bevande carbonate, rallentano il metabolismo, diminuendo anche il potenziale di crescita dei capelli.

