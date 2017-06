TAI CHI CAMMINATA: I MOVIMENTI CHE FANNO BENE A TUTTE LE ETA’

Help – aiuto! Lascia un commento . »L'articolo è troppo lungo o hai bisogno SUBITO d'aiuto? Clicca qui: ti aiuterò personalmente il prima possibile – Dott.ssa Viola Dante =)

Sandra Ianculescu – Il Tai Chi (chuan) è una forma molto semplice di esercizio fisico. E’ perfetto per ogni persona indipendentemente dall’età, dal peso o dall’altezza. Se praticato regolarmente, questo tipo di marcia ti aiuta a capire il tuo corpo, i tuoi movimenti e, con il passare del tempo, verrà notevolmente migliorato il mantenimento dell’equilibrio.

Con l’aiuto dei passi Tai Chi migliorerai la postura, i muscoli fondamentali si rafforzeranno mentre quelli sovraccaricati si rilasseranno.

La camminata Chi ha le sue radici nella Cina e risale a tempi antichissimi. Nel 1999, l’istruttore Danny Dreyer di San Francisco cercava di far rivivere l’arte perduta dei passi Chi, istruendo ai curiosi il Chi-Running. Dopo numerose richieste da parte dei clienti, ha deciso di concentrarsi di più sulla camminata Chi, sviluppando così un programma di passeggiate che ti rilassa e ed è capace di donarti l’energia necessaria per vivere a pieno tutte le tue giornate.

La camminata Tai Chi ha rivoluzionato il termine di passeggiata ed oggi è considerato uno degli esercizi più economici e convenienti da praticare.

Il Tai Chi non è solo uno sport, ma è anche una disciplina antica che si concentra sul miglioramento del corpo e della mente con una varietà di esercizi e meditazioni.

Lo scopo del Tai Chi

Lo scopo principale della camminata Tai Chi è quello di allenare i muscoli del corpo attraverso i più comuni movimenti del camminare, migliorando la postura e l’equilibrio. Alcuni praticanti suggeriscono la meditazione Tai Chi durante il cammino per rilassare la mente.

Alcuni dei maggiori vantaggi del Tai Chi sono che non hai bisogno di attrezzatura addizionale per questo tipo di camminata e può essere praticata da tutte le persone, indipendentemente dall’età o abilità fisiche.

Può essere anche un modo per interagire con la gente e la natura perché questo sport deve svolgersi all’aperto.

Come si fa a eseguire una corretta camminata Tai Chi?

Vestiti comodamente ed esci da casa. Recati in un parco o in un luogo poco trafficato. La campagna sarebbe l’ideale. Tuttavia non serve macinare grandi chilometri ed un viale di 10 o 20 metri potrebbe già rivelarsi ok.

Devo ammettere che all’inizio ho incontrato qualche difficoltà nell’apprendere a pieno la camminata tai chi. Serve pazienza, ma i benefici arriveranno.

Giorno dopo giorno la felicità sarà a portata di mano.

Adesso proverò a descriverti passo dopo passo come funziona la camminata tai chi chuan. Ti allego anche un video in modo che le immagini possano sopperire ad una mia eventuale mancanza descrittiva. Il trucco sta nel godere del tempo che passa e rilassarsi. La lentezza dei movimenti è a vostra discrezionalità.

Stai dritta, con i piedi uniti. Le braccia sono rilassate e parallele al corpo. Devono sfiorare i fianchi. I palmi devono essere rivolti in avanti.

Solleva la gamba destra, verso l’alto come se dovessi fare un passo lentissimo in avanti e CONTEMPORANEAMENTE piega i gomiti. Mantieni i gomiti vicini al corpo, con i palmi delle mani rivolti verso l’alto (adesso sono verso l’alto perchè ti ho fatto piegare le braccia).

La difficoltà dell’esercizio sta nel sollevare il ginocchio, molto lentamente, il più in alto possibile. Tutto dipende dalla tua condizione fisica. Quindi non scoraggiarti se sollevi la gamba solo di qualche centimetro. Piano piano migliorerai.

Fletti la gamba e portala leggermente in avanti rispetto al corpo. Stiamo per trasferirle sopra tutto il peso del corpo. Il passo non deve essere ampio o ti risulterà difficile mantenere l’equilibrio le prime volte. Tocca terra con il tallone in maniera molto dolce, lenta e delicata, come quando si ha a che fare con un bimbo.

Dopo aver poggiato il tallone, aspetta qualche secondo e poggia tutta la pianta del piede per terra e, con un movimento a dondolo (come se volessi prima assicurarti che quello sia il passo giusto da fare) torna indietro sul tallone, solleva la pianta del piede da terra e ruota il piede di circa 10 gradi e trasferisci tutto il peso del corpo su quella gamba.

Tendi una mano in avanti e tienila all’altezza della spalla. La mano deve essere flessa così che il suo palmo sia dritto e parallelo al corpo. Contestualmente fai scendere l’altra mano lungo il corpo e ricomincia d’accapo i movimenti (guardando il video capirai meglio il tipo di movimento da far fare al braccio. Mentre uno si distende, l’altro si muove, ruotando verso il basso, come una lancetta dell’orologio).

Ricorda che più grandi saranno i passi e più sarà difficile mantenere l’equilibrio. Comincia con passi piccoli piccoli e poi aumentali gradualmente con il passare degli allenamenti.

Concediti 30 minuti di tai chi walking. Durante le tua passeggiate concentrati sulla respirazione ispirando quando pieghi le braccia ed espirando quando ne distendi uno portandolo in avanti.

Io ho trovato molto utile associare alla respirazione, la meditazione. Trovi tutte le indicazioni in questo articolo: ritrovare la pace interiore con la meditazione. Praticamente al posto di stare seduta a meditare, mi muovo ritmicamente. Eseguo dei movimenti tai chi chuan.

