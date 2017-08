15 Oli Essenziali Antivirali 100% Naturali

L’uso di oli essenziali antivirali è alquanto controverso. Secondo la Food And Drug Administration, non sono stati approvati. Ma l’uso di piante per la guarigione è in funzione da secoli ed è stata la medicina alternativa a perfezionarlo nel secolo scorso.

Sebbene i virus non siano pensati per essere “curabili”, gli oli antivirali possono aiutare la vostra battaglia del sistema immunitario contro una infezione o malattia, per guarire dalle influenze velocemente o impedendo loro di contagiarvi fin dall’inizio.

Tuttavia, le proprietà antivirali non si trovano in ogni marca di olio: è facile trovare oli essenziali poveri di qualità nei negozi alimentari, farmacie, anche negozi di salute naturale. Ma nessuno di quelli che si trovano nei negozi hanno subito i rigidi protocolli per la coltivazione, la raccolta, l’estrazione e la produzione come gli oli essenziali. Anche nonostante standard elevati di controllo, certi oli sono ancora positivi ai test per contaminanti e non solo occasionalmente, bensì ogni singolo lotto. Vengono così colpiti la qualità, la purezza e l’efficacia, quindi i prodotti migliori devono diventare gli unici da usare.

Ciascuno dei seguenti oli essenziali possiede proprietà antivirali a vari livelli. Gli oli contrassegnati con * sono i più comunemente noti, ampiamente utilizzati, e in generale più forti. Non dimenticate di visitare il vostro medico e di sentire il suo giudizio quando usate i rimedi alternativi.

Olio essenziale di basilico

Il basilico è anti-infettivo e antibatterico, il che lo rende un’ottima scelta. Può essere usato topicamente (con o senza diluizione, a seconda della sensibilità cutanea) e può anche essere utilizzato in cucina o preso internamente tramite capsule per combattere le infezioni sistemiche.

Olio essenziale di cassia

Altre proprietà di cassia, oltre antivirali, sono antibatterici e antifungini . Si deve essere diluito (1 goccia di cassia a 4 gocce di olio vettore) e non deve essere preso internamente, ma può essere massaggiato punti riflessi o più aree di interesse.

Olio essenziale di cannella

La cannella ha molte proprietà, tra cui quelle antibatteriche, anti-infettive (soprattutto vie urinare e tratto intestinale), antisettiche e molte altre. È forte, bisogna essere sicuri di diluirlo (1 goccia di cannella e 3 gocce di vettore) ma si può cucinare, cuocere o anche preparare dei dolci per curare influenze e raffreddori.

Olio essenziale di chiodi di garofano *

Questo potente olio è uno dei migliori oli essenziali antivirali, ha una forte proprietà antisettica, ed è anche un ottimo olio antimicotico. Ottimo per la pulizia e la diffusione, è anche antibatterico, disinfettante, nonché antitumorale. Può essere usato topicamente, diluito ugualmente con un olio vettore, o preso internamente con le giuste precauzioni.

Olio essenziale di eucalipto

L’eucalipto è un insetticida naturale, un antibatterico e un anti-infiammatorio che di solito può essere applicato senza diluizione. Molto utile per la tosse e le infezioni respiratorie e dà grande sollievo quando viene massaggiato sul petto e sulla gola.

Olio essenziale di elicriso

Questo piccolo olio interessante è potentemente antivirale, ma anche antibatterico, antispasmodico e altro. Ottimo per la guarigione, può essere utilizzati senza diluizione per la maggior parte delle persone, ed è generalmente riconosciuto come sicuro da consumare.

Olio essenziale di limone

L’olio di limone è un antiossidante, antisettico e anche antitumorale! È fantastico per la pulizia, può essere preso internamente (sciolto in acqua) o usato localmente, anche se la pelle sensibile può richiederlo diluito.

Olio essenziale di lime

Questo olio di agrumi è tra gli oli essenziali antivirali, ma è anche antibatterico, antisettico e tonico, tra le altre cose. Può essere utilizzato senza diluizione, a seconda della sensibilità della pelle e può essere preso internamente (come nel tè o con l’acqua). Attenzione: può causare sensibilità al sole con l’uso topico fino a 12 ore prima, quindi vi consigliamo di usarlo prima di dormire.

Olio essenziale di malaleuca *

Uno dei migliori oli essenziali antivirali, la melaleuca è anche nota per le sue proprietà anti-tutto: antimicotico, antibatterico, anti-infettivo, antiparassitario, antivirale e, inoltre, aiuta la rigenerazione dei tessuti ed è neurotonico. La pelle sensibile potrebbe richiederlo diluito ed è anche un ottimo detergente.

Olio essenziale di melissa

L’olio di melissa è antibatterico, antimicrobico, antistaminico e inoltre è possibile aggiungerne una goccia al vostro tè, o applicarlo sulla pelle o sulle zone di riflesso dell’area di interesse.

Olio essenziale “On Guard” *

Miscela di arancio selvatico, chiodi di garofano, cannella, eucalipto e rosmarino, è un olio che cura molte malattie, infezioni e tanto altro. Contiene 5 oli essenziali, è particolarmente indicato per guarire da raffreddori e influenze, oltre che per la pulizia.

Olio essenziale di origano *

L’origano è molto potente e antimicotico. È anche molto forte, il che significa che non dovrebbe mai essere applicato senza prima diluirlo. Ma si può usare per cucinare ed è ottimo con i funghi!

Olio essenziale di menta piperita

La menta piperita non è solo gustosa (si può aggiungere l’olio al tè o all’acqua), ma è un toccasana per il sistema digestivo. Oltre ad essere uno degli oli essenziali maggiormente antivirali, è anche antibatterico, antispasmodico, antisettico, antinfiammatorio e molto altro. Di solito è possibile applicarlo senza diluirlo, da inspirare in caso di nausea, o da assumere internamente.

Olio essenziale “Purifying” *

Miscela di oli essenziali, è appositamente creato per essere la pulizia del corpo, ma anche della casa. Contiene 6 oli essenziali (citronella, rosmarino, malaleuca, lavanda e mirto), molti dei quali sono antivirali, antibatterici e persino energizzanti. Ottimo da usare quando tutta la casa ha un raffreddore o influenza, per via topica o altro.

Olio essenziale di timo

Il timo è altamente antibatterico, ma anche antivirale, antimicrobico e antisettico. Ottima difesa contro molti problemi, anche se dovrebbe essere sempre diluito (1 goccia di timo in 4 gocce olio vettore). Può essere usato in cucina, così come qualsiasi altro olio “speziato”.

Prodotti fatti in casa antivirali

Molti di voi non sanno come preparare gli oli essenziali per combattere le infezioni virali e le malattie. Qui di seguito ci sono alcuni esempi che possono essere d’aiuto.

Crema antivirale naturale

Da preparare con base di burro di karité, o anche cera d’api. Se avete nient’altro a disposizione è possibile utilizzare una lozione. Aggiungete un totale di 2-3 gocce per grammo di crema a uno o più oli essenziali preferiti e applicate come necessario. Conservate in un contenitore non di plastica.

Pomate antivirali naturali

La migliore base da utilizzare per un unguento sarebbe l’olio di cocco. Mescolare 1-4 gocce di uno o più oli essenziali antivirali. L’applicazione può variare a seconda della forza del vostro olio, da ogni 2 ore per 2-3 volte al giorno. Conservare in un barattolo di vetro, o una bottiglietta.

Sali da bagno antivirali naturali

Se possibile, utilizzare sale “Epsom” (l’alta percentuale di magnesio è ottima per il vostro sistema immunitario) o di sale marino, e mescolare 3-5 gocce di oli essenziali per ogni 1/4 di tazza di sale. Mescolare bene in un contenitore di vetro e spargerne fino a 3/4 di tazza per ogni bagno. Questo rimedio è ideale per il raffreddore e la costipazione di petto, perché il vapore aiuterà anche ad allentare qualsiasi congestione.

Prodotti di pulizia antivirali naturali

Se la famiglia è ammalata o c’è un virus in giro, pulire la casa con oli essenziali antivirali può aiutare a uccidere gli agenti patogeni, mentre migliora le difese immunitarie di tutta la famiglia.

Autore | Daniela Bortolotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA