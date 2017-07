Dimagrire: Come Perdere 20 Chili-Kg Definitivamente

Troppi chili addosso ti fanno vivere come in prigione. Vorresti liberartene, ma non sai come, in maniera definitiva e permanente. Hai provato già tutte le diete possibili, ma nessuna ha funzionato per non più di un breve periodo.

Probabilmente, sentir parlare il tuo dottore o i telegiornali dei rischi dell’obesità, non ti ha aiutato. Amici e colleghi fanno per spronarti ed è proprio questo che t’insulta di più e ti fa sentire stanca. Ma l’idea di perdere tutto ciò che hai, e di essere un esempio sano ed efficiente per i tuoi figli, ti fa avere voglia di porre fine a questa situazione, una volta per tutte. Se è così, scegli di provare questo piano, semplice ma efficace, per perdere 20 chili e non riacquistarli più:

Mangia meno e scegli con cura

Ciò significa dare un taglio ai carboidrati e dire addio a tanti prodotti raffinati: pane, pasta, zucchero e farina in genere, ma anche riso e patate. Scegli ciò che mangi, intelligentemente e con cura; ovvero fermati a guardare le tabelle nutrizionali sul retro di ogni pacco.

Non imbrogliare

Molte diete ti dicono che ti puoi permettere qualsiasi cosa dopo una settimana, oppure decidono che puoi dedicare un giorno a mangiare tutto quello che desideri, perché sei stata tanto brava. E questo può essere il vero problema; non tanto, perché quando ti viene concesso mangeresti di tutto, ma perché non vedi l’ora di arrivare a quel giorno, contando i minuti che vi separano, e, spesso e volentieri, quel giorno di follia si rivela un abbandono del regime in corso. Cercare di premiarti con del cibo mentre stai per dimagrire, è come dire ad un alcolista di celebrare il suo mese di sobrietà con una birra: niente di più sbagliato. Non saresti obesa se fosse facile moderarti.

Fai una pausa prima di mangiare

Sia a casa che al lavoro, è facile riempire i tempi morti con uno snack dolce o salato, di quelli del tipo non salutare. Si pilucca, e si ripilucca, senza pensare, proprio perché sei distratta, magari a far altro. Prima di farlo, fermati un minuto e pensa: “È una preferenza o una priorità?“. Preferiresti, ovviamente, biscotti e patatine, ma la tua priorità è perdere peso e rimanere sana ed in forma. Quando senti l’istinto di piluccare, ripetiti questa domanda; ti aiuterà a trattenerti dall’indulgere verso snack molto calorici e poco sani.

Cerca di distrarti

Quando ti viene voglia di mangiare uno snack a tarda notte, prendi la boccetta dello smalto e mettitelo. Avrai meno voglia dopo di mangiare, se aprire un pacchetto di caramelle e merendine significherà rovinarti la manicure.

Fai più movimento

Prendi le scale, quando puoi, cammina, per muoverti da e verso il lavoro, e fai una passeggiata attorno all’isolato, una volta ogni tanto; presto, tutte queste azioni diventeranno, a poco a poco, una camminata quotidiana sul tapis roulant, e poi forse, una lezione alla settimana in palestra. Inizia con 5 minuti al giorno, per poi arrivare a 30 o 45.

Tieni il conto quotidianamente

Pesati tutti i giorni, per essere sempre cosciente del punto in cui ti trovi. Negare, temere, sono azioni che non ti aiutano. Non devi essere indulgente, ma devi essere paziente. Non esistono pillole magiche o regimi istantanei che possano portarti in un batter d’occhio dove vorresti essere. Per perdere almeno 20 chili ci potrebbe volere anche un anno. Ma non ha importanza quanto tempo ci metti, è importante come ci arrivi ed il risultato. Più ci arrivi in maniera sana, meno facilmente ricadrai in quelle tentazioni che ti faranno riguadagnare tutti i chili persi. Inoltre, dimagrire non mangiando o non mangiando tutto ciò di cui necessiti, ti porterà a pesare di meno ma con gravi conseguenze per il tuo organismo: un dimagrimento altrettanto pericoloso quanto l’obesità. Non ne vale la pena.

Ricorda che tutto ciò che ti metti in mente è molto più potente di qualsiasi cibo. Perciò, cerca le parole adatte a convincertene, perché se qualcosa non ha funzionato fino ad ora non è detto che non lo faccia poi; devi solo trovare la strada giusta, quella che convince te. Puoi iniziare quando vuoi se solo ti metti in mente di avere il potere di cambiarti. Abitudini, salute, vita.

Autore | Enrica Bartalotta

